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السلطات الإسبانية تحول "القصر الجليدي" في مدريد إلى مشرحة (فيديو)

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أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن سلطات البلاد قررت تحويل مجمع القصر الجليدي الرياضي في العاصمة مدريد، الذي يحتضن حلبة تزلج كبيرة، إلى مشرحة لضحايا فيروس كورونا.

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ونقلت التقارير المحلية عن مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية أن السلطات أجبرت على اتخاذ هذا القرار في ظل تجاوز القدرات الاستيعابية لمكاتب الجنازة، حيث سبق أن أبلغ عمدة العاصمة، خوسيه ألميدا، وزارة الصحة أن هذه الشركات لم تعد تستطيع التعامل مع الوضع المتشكل في المدينة بسبب أعداد المتوفين بالفيروس وعدم ورود كميات كافية لملابس الحماية الطبية لدى الموظفين للعمل مع الجثث. 

ولجأت السلطات في هذا السياق إلى تحويل مجمع "القصر الجليدي" التجاري، الذي يحتضن حلبة تزلج بمساحة 1.8 ألف ميتر مكعب، إلى مشرحة لحفظ جثث ضحايا الفيروس.

ويقع "القصر الجليدي" بالقرب من مجمع "Ifema" للمعارض، الذي أقيم أمام مستشفى ميداني لاستقبال المصابين بالفيروس، ومن المقرر أن يجري نقل الجثث إلى حلبة التزلج من قبل عسكريي وحدات الطوارئ.

وتعتبر إسبانيا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث سجلت في البلاد33089 حالة، والدولة الثالثة من حيث عدد الوفيات بـ2207 حالات.

وتعد منطقة العاصمة الإسبانية مدريد الأكثر تضررا في البلاد، حيث سجلت فيها 1263 وفاة بفيروس كورونا، بينها 242 حالة في اليوم الماضي.

المصدر: وكالات

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