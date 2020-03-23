السلطات الإسبانية تحول "القصر الجليدي" في مدريد إلى مشرحة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن سلطات البلاد قررت تحويل مجمع القصر الجليدي الرياضي في العاصمة مدريد، الذي يحتضن حلبة تزلج كبيرة، إلى مشرحة لضحايا فيروس كورونا.

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ونقلت التقارير المحلية عن مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية أن السلطات أجبرت على اتخاذ هذا القرار في ظل تجاوز القدرات الاستيعابية لمكاتب الجنازة، حيث سبق أن أبلغ عمدة العاصمة، خوسيه ألميدا، وزارة الصحة أن هذه الشركات لم تعد تستطيع التعامل مع الوضع المتشكل في المدينة بسبب أعداد المتوفين بالفيروس وعدم ورود كميات كافية لملابس الحماية الطبية لدى الموظفين للعمل مع الجثث.

ولجأت السلطات في هذا السياق إلى تحويل مجمع "القصر الجليدي" التجاري، الذي يحتضن حلبة تزلج بمساحة 1.8 ألف ميتر مكعب، إلى مشرحة لحفظ جثث ضحايا الفيروس.

ويقع "القصر الجليدي" بالقرب من مجمع "Ifema" للمعارض، الذي أقيم أمام مستشفى ميداني لاستقبال المصابين بالفيروس، ومن المقرر أن يجري نقل الجثث إلى حلبة التزلج من قبل عسكريي وحدات الطوارئ.

La @UMEgob colabora con la CAM en el traslado de fallecidos al Palacio de Hielo de Madrid https://t.co/eHSE19GTPXpic.twitter.com/IBgAbZsq4Q — Europa Press TV (@europapress_tv) March 23, 2020

"Madrid convierte el Palacio de Hielo en su gran morgue: esta noche recibe los primeros cadáveres" https://t.co/aakam7j5Yu — Der Blaue Mond 🌍 (@DerBlaueMond) March 23, 2020

وتعتبر إسبانيا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث سجلت في البلاد33089 حالة، والدولة الثالثة من حيث عدد الوفيات بـ2207 حالات.

وتعد منطقة العاصمة الإسبانية مدريد الأكثر تضررا في البلاد، حيث سجلت فيها 1263 وفاة بفيروس كورونا، بينها 242 حالة في اليوم الماضي.

المصدر: وكالات