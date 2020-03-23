الحكومة الفرنسية تشدد الحجر الصحي في أنحاء البلاد لمواجهة وباء كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، مساء اليوم الاثنين، تشديد إجراءات الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد، ابتداء من يوم الثلاثاء، ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا.

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وقال فيليب، في مقابلة أجرتها معه قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية: "يجب احترام التعليمات المتعلقة بالخروج من المنزل بحذافيرها بهدف إيقاف انتشار الفيروس"، مضيفا أن "مفعول الحجر الصحي سيأخذ وقتا قبل أن يعطي النتيجة المرجوة".

وأعلن رئيس الحكومة عن قراره إغلاق الأسواق الشعبية التي كانت ما زالت مفتوحة لغاية اليوم، وذلك بعد أن لاحظت السلطات تواجد أعداد كبيرة من الناس في هذه الأسواق، على الرغم من سياسة الحجر الصحي.

وأشار إلى أنه يسمح لكل مواطن أن يخرج من منزله ليمشّي طفله أو يمارس الرياضة مثلا، مرة واحدة في اليوم فقط وعلى مسافة لا تتعدى كيلومترا واحدا من بيته.

ورفض رئيس الوزراء فكرة فرض حظر التجول في كل أنحاء البلاد، لكنه اعتبر أنه من الممكن لبعض رؤساء البلديات أن يفرضوا حظرا للتجول بشكل جزئي وفي مناطق محددة إذا اقتضت الحاجة.

واختتم فيليب بالقول إن الحجر الصحي الذي فرضته السلطات، يوم الثلاثاء الماضي لمدة 15 يوما، قد يتسمر لأسابيع إضافية إذا استدعت الضرورة ذلك.

المصدر: سبوتنيك