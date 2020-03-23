تركيا: تسجيل 293 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا وأعداد المتعافين كبيرة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن تسجيل 293 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تحدث عن عدد كبير من المتعافين.

وقال قوجة، في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، إن الجهات الصحية المعنية في تركيا أجرت خلال اليوم الماضي 3672 فحصا جديدا خاصا بفيروس كورونا، أعطت 293 نتيجة إيجابية، ليرتفع بالتالي عدد المصابين إلى نقطة 1529 حالة.

وأضاف قوجة أن عدد المتوفين جراء العدوى ارتفع بواقع 7 حالات ووصل إلى مستوى 37 وفاة، بعد أن كانت هذه الحصيلة أمس الأحد 9 حالات.

ودعا وزير الصحة التركي الشباب إلى التوخي بالحذر وخفض وتيرة حياتهم، فيما ناشد الناس على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلى "أجواء الخطر".

ولم يتحدث قوجة في تغريدته عن حالات الشفاء في حصيلة اليوم، لكنه قال في وقت سابق من الاثنين، خلال مؤتمر صحفي: "المتعافون من إصابات كورونا في تركيا أعدادهم كبيرة وسنعلن عنها في الأيام القادمة".

المصدر: RT + وكالات