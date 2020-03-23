الصين تزود تركيا بـ50 ألف جهاز تشخيص سريع لكورونا وأدوية "فعالة" ضد الفيروس

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أن الصين زودت بلاده بـ50 ألف جهاز للتشخيص السريع لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أدوية أثبتت فعالياتها ضد العدوى.

وقال قوجا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "استلمنا اليوم أدوية كانت نتائج العلاج بها إيجابية في الصين، وبدأنا استخدامها، ونريد أن نخرج بأقل الخسائر الممكنة من هذا الوباء الذي يجتاح العالم".

وذكر قوجة: "كما وصلت إلينا صباح اليوم من الصين 50 ألف علبة أدوات للتشخيص السريع للفيروس وأدخلت فورا إلى الخدمة، وستصل إلينا الخميس 300 ألف علبة إضافية للتشخيص السريع، وأود الإعلان أنه سيكون بإمكاننا استخدام نحو مليون جهاز من هذا النوع".

وأكد قوجة أن الحكومة التركية اتصلت بـ6 جامعات وأحد المراكز البحثية في البلاد ودعتها لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مضيفا "سندعمها جميعا دون قيود".

وذكر أن تركيا "ستبدأ قريبا تصنيع أجهزة تنفس محلية بكميات كبيرة ودون توقف"، فيما أعلن عن فرض حظر تصدير للكمامات الطبية المحلية في ظل حاجة بلاده إليها.

وحتى مساء اليوم الاثنين سجلت في تركيا رسميا 1236 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 30 حالة وفاة.

وتمكنت الصين، التي تعتبر مصدرا للوباء، حتى هذا اليوم من احتواء تفشي فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تنتشر فيه العدوى في باقي أنحاء العالم.

المصدر: الأناضول