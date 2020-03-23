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الخارجية الأمريكية: الوزير بومبيو يلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة

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الخارجية الأمريكية: الوزير بومبيو يلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة
Reuters / Saul Loeb
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو سيلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة اليوم الاثنين.

وأضافت أنه بومبيو كان في زيارة لأفغانستان استغرقت يوما واحدا في إطار جهود لإنقاذ اتفاق تاريخي مع الحركة الشهر الماضي.

وصرحت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بأن "الوزير بومبيو سيلتقي بمسؤولين من طالبان في الدوحة منهم الملا بارادار كبير مفاوضي طالبان للضغط على الحركة لمواصلة الالتزام بالاتفاق المبرم في الشهر الماضي".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 29 فيفري، على اتفاق يقضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

كما ينص الاتفاق غلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وينص أيضا على أن "تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين"، فضلا عن "إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج "طالبان" عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس".

كما تضمن الاتفاق رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء "طالبان" بحلول أغسطس 2020.

المصدر: رويترز

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