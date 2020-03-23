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رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي يشكر روسيا على المساعدة (خاص)

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رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي يشكر روسيا على المساعدة (خاص)
رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي أتيليو فونتانا
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قدم أتيليو فونتانا رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي، الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في البلاد، الشكر لروسيا على مساعدتها في محاربة الفيروس.

وقال فونتانا، اليوم الاثنين: "أود أن أشكر روسيا على المساعدات التي أرسلتها"، واصفا اياها بـ "بادرة الصداقة الكبيرة تجاه الشعب الإيطالي، والتي ترحب بها لومبارديا مع فائق التقدير".

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وأضاف أن "أزمة فيروس كورونا التي نواجهها منذ أكثر من شهر، أوجدت روحا فريدة من نوعها من التضامن بين جميع شعوب العالم".

وأكد أن تقديم المساعدة من قبل روسيا "مثال على الأخوة، سيترك أثرا في قلوبنا".

وكانت روسيا أرسلت إلى إيطاليا طائرات محملة بمساعدات، بما فيها محطات متنقلة لقتل الجراثيم وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى خبراء عسكريين مختصين بمحاربة الأمراض المعدية والفيروسات.

المصدر: RT

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