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وسائل إعلام: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 335

وسائل إعلام: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 335

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وسائل إعلام: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 335
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أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 283.

وأفادت وزارة الصحة بأن 54 شخصا توفوا في يوم واحد.

وأشارت إلى أن عدد المصابين في بريطانيا ارتفع إلى 5837.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية.

وأشارت إلى أن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة.

ونصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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