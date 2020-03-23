الرئيسان الإيراني والتونسي يبحثان العقوبات الأمريكية على طهران وأزمة كورونا

أفادت الرئاسة الإيرانية اليوم الاثنين، بأن الرئيس حسن روحاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحثا فيه العقوبات الأمريكية على طهران وتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وأكد روحاني أن الحفاظ على حياة البشر اليوم يتطلب التعاون واتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة كورونا.

وأفاد الرئيس الإيراني بأن الولايات المتحدة شددت العقوبات والإجراءات الجائرة على إيران في الظروف الصعبة التي نواجهها في مكافحة كورونا.

وأشار إلى أن الحيلولة دون إرسال الأدوية والمساعدات الإنسانية والتعامل المصرفي يتعارض مع حقوق الإنسان وقوانين الأمم المتحدة.

من جهته صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن بلاده تقف إلى جانب إيران في مواجهة التحديات العالمية بما فيها فيروس كورونا.

المصدر: وكالات