"رويترز": ثمة تنسيق بين مسؤولي المالية في G7 بشأن مواجهة كورونا

يعتزم وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية في دول مجموعة "السبع الكبار" لعقد لقاء، يوم الثلاثاء، لمناقشة جهود دولهم في مواجهة فيروس كورونا، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع.

ورجح المصدر أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس نظام الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة، جيروم باول، سينتهي بإصدار بيان مشترك لمسؤوليG7 الماليين، الذين يبقى التنسيق بينهم وثيقا حول مواجهة وباء كورونا.

المصدر: رويترز