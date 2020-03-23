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الاتحاد الأوروبي يعلن دعم إيران بمساعدات لمواجهة كورونا

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الاتحاد الأوروبي يعلن دعم إيران بمساعدات لمواجهة كورونا
Reuters AS/awi
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إيران والدول التي تقع تحت طائلة العقوبات الأميركية ستحصل على دعم بمساعدات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأفاد بوريل في مؤتمر صحفي بأن "إيران ثاني دولة تعاني من الفيروس، وعلينا أن نستمر بتقديم الدعم الإنساني لإيران أيضا"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيدعم إيران لأنها طلبت ذلك ولأنها أكثر دولة متأثرة بالفيروس، ومساعدتها لا تعد مخالفة للعقوبات الأميركية"​​​.

وأضاف "اليوم اتفقنا أننا سنكون مستعدين للمساعدة بشكل أكبر، هناك بعض الدول تشكو لأنها لا تتلقى مساعدات، والوقت ليس مناسبا لإلقاء اللوم على الآخرين".

وتأتي تصريحات بوريل تزامنا مع اتهام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للولايات المتحدة بأنها "مسؤولة عن جزء من البطالة وصعوبة الحياة وعدم الاستثمار في إيران، ومسؤولة عن نقص بعض الأدوية في إيران".

المصدر: وكالات

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