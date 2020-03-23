 
مباشر

كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في سنغافورة إلى 509

أخبار العالم

كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في سنغافورة إلى 509
Reuters /FW1F/Louise Heavens
تدابير احترازية ضد كورونا في سنغافورة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni3o

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الاثنين، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أغلب هذه الحالات تعود لأشخاص قدموا من مناطق تفشي الفيروس حول العالم.

إقرأ المزيد
تسجيل 34 وفاة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا
تسجيل 34 وفاة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا

وأوضحت الوزارة أن 48 من هذه الحالات "مستوردة" من خارج البلاد، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 509، فيما سجلت حالتا وفاة في وقت سابق.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، غالبيتهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، فيما تعافى منهم ما يزيد عن 99 ألفا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا