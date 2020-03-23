متحدث باسم جونسون: الحكومة تعمل على تطوير الخطوات الضرورية لمواجهة "كورونا"

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن حكومة المملكة تعمل على تطوير الإجراءات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث إن الحكومة ستتابع المعلومات حول مدى امتثال البريطانيين للتوصيات بتجنب أي تجمع، وستحدد ما إذا كان من الضروري فرض تقييدات جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال: "سننظر في بيانات تكشف عن أعداد الناس الذين توقفوا عن التواصل خلال الأيام الأخيرة. وإذا تبين منها أنهم لم يتوقفوا عن ذلك، فسنحتاج إلى اتخاذ إجراءات لاحقة".

المصدر: رويترز