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كورونا.. تسجيل 6 وفيات ونحو ألف إصابة جديدة في سويسرا

أخبار العالم

كورونا.. تسجيل 6 وفيات ونحو ألف إصابة جديدة في سويسرا
Reuters AWI/ELO
تدابير احترازية ضد كورونا في سويسرا
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أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الاثنين، تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060.

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وأفاد المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 66.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، غالبيتهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، فيما تعافى منهم ما يزيد عن 99 ألفا.

المصدر: وكالات

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