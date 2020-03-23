في زمن "كورونا".. وكالات الأزياء العالمية تنتج الكمامات!

قالت مجموعة "كيرنج" الشريك الفرنسي لاثنين من بيوت الأزياء العالمية هما "سان لوران" و"بالنسياغا إنهما سيشرعان في إعداد كمامات للوجه للتغلب على أي نقص خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة كيرنج‭‭ ‬‬ومقرها باريس، والتي تمتلك أيضا ماركة جيوسي الإيطالية، إن سان لوران وبالنسياجا سيشرعان في تصنيع الكمامات في مصانعهما بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية‭‭ ‬‬للإجراءات والمواد الخاصة بالتصنيع.

وأوضحت كيرنج أنها ستقدم أيضا لقطاع الصحة الفرنسي ثلاثة ملايين كمامة طبية تعتزم شراءها واستيرادها من الصين.

وإشارت إلى أن جيوسي ستنتج وتقدم أيضا على سبيل التبرع 1.1 مليون كمامة و55 ألف سترة طبية لإيطاليا.

وأدى تضاؤل مخزون أدوات الحماية الصحية في أنحاء فرنسا إلى حالة من الغضب بين الأطباء، وهي نفس الحالة التي تكررت في إسبانيا وإيطاليا.

المصدر: رويترز