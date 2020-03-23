العالم بصدد إنشاء صندوق دولي لمكافحة "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الاثنين، أن النرويج تعتزم اتخاذ زمام المبادرة لإنشاء صندوق عالمي لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، تحت رعاية الأمم المتحدة.

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وجاء في بيان لوزيرة الخارجية النرويجية، إينه إريكسن سوريدي، أن "صندوقا دوليا تحت رعاية الأمم المتحدة سيكون قادرا على ضمان الاستقرار لشركائنا والمساعدة في جعل جهود جميع الدول أكثر فعالية"​​​.

وأضاف البيان، يمكن إنشاء الصندوق باتباع مثال صندوق آخر تم تأسيسه لمكافحة فيروس "إيبولا" في عام 2014 والذي كان نشاطه ناجحا للغاية.

وأشارت وزيرة الخارجية النرويجية، إلى أنه "في أوقات الأزمات العالمية، وكما هو الحال الآن، فإن التعاون الدولي هو أمر بالغ الأهمية. نحن قلقون بشأن كيفية تأثير الفيروس على الدول النامية ذات النظم الصحية الضعيفة"، مشيرة إلى أنه يمكن الإعلان رسميا عن إنشاء الصندوق هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات