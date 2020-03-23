 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: لا إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين الروس

العالم بصدد إنشاء صندوق دولي لمكافحة "كورونا"

أخبار العالم

العالم بصدد إنشاء صندوق دولي لمكافحة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni1v

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الاثنين، أن النرويج تعتزم اتخاذ زمام المبادرة لإنشاء صندوق عالمي لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، تحت رعاية الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد
فيروس كورونا بين
فيروس كورونا بين "ظهر" النيزك والسلاح البيولوجي

وجاء في بيان لوزيرة الخارجية النرويجية، إينه إريكسن سوريدي، أن "صندوقا دوليا تحت رعاية الأمم المتحدة سيكون قادرا على ضمان الاستقرار لشركائنا والمساعدة في جعل جهود جميع الدول أكثر فعالية"​​​.

وأضاف البيان، يمكن إنشاء الصندوق باتباع مثال صندوق آخر تم تأسيسه لمكافحة فيروس "إيبولا" في عام 2014 والذي كان نشاطه ناجحا للغاية.

وأشارت وزيرة الخارجية النرويجية، إلى أنه "في أوقات الأزمات العالمية، وكما هو الحال الآن، فإن التعاون الدولي هو أمر بالغ الأهمية. نحن قلقون بشأن كيفية تأثير الفيروس على الدول النامية ذات النظم الصحية الضعيفة"، مشيرة إلى أنه يمكن الإعلان رسميا عن إنشاء الصندوق هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا