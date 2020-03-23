إيران.. "فارس" تسجل أولى الوفيات فيها وهيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن إصابة 19 مراسلا ومصورا

افادت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بإصابة 19 مراسلا ومصورا يعملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون بفيروس كورونا، فيما سجلت وكالة أنباء "فارس" أول حالة وفاة فيها.

إقرأ المزيد

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن من بين المصابين أبرز مذيعة أخبار في التلفزيون عاطفة ميرسيدي، مضيفا أنها "حاليا في الحجر الصحي".

وتوفي عبد الله سيد أحمدي عضو مجلس إدارة وكالة أنباء فارس نتيجة إصابته بالفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.

المصدر: RT