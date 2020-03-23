الكرملين: موسكو لا تنتظر رفع العقوبات المفروضة على روسيا مقابل تقديم المساعدات إلى إيطاليا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تتوقع رفع العقوبات المفروضة من قبل إيطاليا في مقابل تقديم المساعدات في محاربة فيروس كورونا.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا إنها غير متصلة على الإطلاق​​​. بالطبع ، لا يمكن الحديث عن أي شروط أو حسابات أو آمال بطريقة أو بأخرى. إن إيطاليا تحتاج بالفعل إلى مساعدة أكبر بكثير، وما تفعله روسيا هو إرسال المساعدات، ومن العبث أن نقول إن هناك نوعًا من التبادل، فالأمر ليس كذلك".

المصدر: سبوتنيك