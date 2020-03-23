الأمم المتحدة تدعو اليونان لوقف انتهاك حقوق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا

حثت الأمم المتحدة السلطات اليونانية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء عند الحدود اليونانية - التركية وتعزيز حمايتهم.

وأعرب مقرر الأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزاليس موراليس،، في بيان اليوم الاثنين، عن بالغ قلقه "بشأن ما ورد في تقارير حول حالات اعتقال طالبي اللجوء والمهاجرين، ما يشكل انتهاكا لحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية"، داعيا اليونان إلى إلغاء قرارها الخاص بتعليق طلب اللجوء فورا.

وقال موراليس: "القرار لا يستند إلى أساس من القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قررت الحكومة اليونانية في الأول من مارس الجاري، تعليق الاستفادة من نظام اللجوء لمدة شهر للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم.

ومؤخرا، أصدر القضاء اليوناني أحكاما بالسجن على أشخاص عبروا الحدود من دون وثائق، بحسب السلطات اليونانية.

كما عبر موراليس عن قلقه بشأن زيادة نسبة العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين العاملين في منطقة الحدود وفي المنطقة اليونانية من بحر إيجة.

المصدر: سبوتنيك