 
مباشر
عاجل
مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى تعاطي الكحول المغشوشة إلى 225 شخصا في 13 محافظة إيرانية

السفير الأمريكي في بوركينافاسو يصاب بفيروس "كورونا"

أخبار العالم

السفير الأمريكي في بوركينافاسو يصاب بفيروس
Screenshot/Youtube
السفير الأمريكي في بوركينافاسو أندرو يونغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni06

أعلن السفير الأمريكي في بوركينافاسو، أندرو يونغ، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا فرض حجر صحي على جميع موظفي السفارة هناك.

وأوضح يونغ، في تغريدة على "تويتر"، أن الفحوصات أكدت إصابته بالفيروس، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في جمهورية بوركينافاسو إلى 75، والوفيات إلى 5.

يشار إلى بوركينافاسو كانت قد أعلنت إصابة 4 من وزرائها بفيروس كورونا، وفرضت حظر التجول الجزئي على أراضيها.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفا.

المصدر: "تويتر" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا