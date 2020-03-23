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إيطاليا .. شهادة مؤلمة لطبيب بمستشفى في بارما

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إيطاليا .. شهادة مؤلمة لطبيب بمستشفى في بارما
طبيب إسرائيلي في إيطاليا: ممنوع ننعش من عم فوق سن الـ60
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قال طبيب يعمل في بؤرة فيروس كورونا في شمالي إيطاليا إنه لم يعد مسموح للأطباء إسعاف المصابين بالوباء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بأجهزة تنفس.

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وأوضح الطبيب غال بيليغ الذي يعمل بمستشفى في مدينة بارما شمال إيطاليا، أن عدد أجهزة التنفس الصناعي منخفض للغاية مقارنة بالأعداد الهائلة للمصابين، وفقا لتقارير بثه تلفزيون "N12".

وأكد على أن: "الوضع لا يتحسن، إنه يزداد سوءا"، مشيرا إلى أنه كان بالأمس يعمل في قسم العظام الذي تم تخصيصه لمعالجة المصابين بالفيروس، وكانوا يحاولون مساعدة مرضى كورونا المصابين بمرض عضال.

وقال: "نسعى للتخفيف عنهم في لحظاتهم الأخيرة، كما نسمح لهم بالتحدث إلى عائلاتهم وتوديعهم، خاصة أنهم ابتعدوا عنهم لفترة طويلة بسبب العزل الصحي".

وكشف بيليغ أنه بسبب عدم وجود أجهزة تنفس وإنعاش قلبي ورئوي، يضطر الأطباء أحيانا إلى اتخاذ قرارات دراماتيكية حول أي من المرضى سيحصل على علاج قد ينقذ حياته.

وأوضح أن التعليمات التي تم اتخاذها توصي بعدم توصيل أي مريض تجاوز عمره 60 عاما بجهاز تنفس صناعي، وإعطاء الأولوية للشباب في صراع البقاء.

ولكن على الرغم من حظر إيطاليا الاتصال المباشر بين الأشخاص، فقد ارتفع عدد القتلى أمس الأحد، حيث سجلت 651 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5476 شخصا.

المصدر:تلفزيون "N12"

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