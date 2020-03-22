 
مباشر

ترامب يعلن نشر قوات الحرس الوطني الأمريكي لمكافحة فيروس كورونا

أخبار العالم

ترامب يعلن نشر قوات الحرس الوطني الأمريكي لمكافحة فيروس كورونا
Reuters YURI GRIPAS
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhx7

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قرر نشر قوات من الحرس الوطني في المناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا
الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، إنه صادق على نشر قوات من الحرس الوطني في 3 ولايات، وهي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا، موضحا أن هذه العملية ستجري على حساب السلطات الفدرالية.

وأضاف أن على السلطات المحلية في هذه الولايات "ألا تقلق من تكلفة" نشر هذه القوات.

ويضم الحرس الوطني 450 ألف عسكري احتياطي من القوات البرية والجوية في الجيش الأمريكي، ويخضع لأوامر كل من الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية في الولايات.   

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الأحد، 32356 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 414 حالة وفاة. 

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا