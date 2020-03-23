رئيس بلغاريا يستخدم حق النقض ضد قانون الطوارئ لمكافحة "كورونا"

استخدم رئيس بلغاريا رومين راديف يوم الأحد، جزئيا حق النقض ضد قانون يفرض حالة طوارئ ويهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلا إن بعض إجراءاته ستؤدي إلى مشاكل أكثر من تقديم حلول.

وتم إقرار القانون يوم الجمعة في البرلمان الذي أعلن الأسبوع الماضي عن حالة طوارئ تستمر حتى 13 أبريل، أدت إلى إغلاق المدارس والحانات والمطاعم لضمان التباعد الاجتماعي بين مواطني بلغاريا البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.

كما أغلقت الحدائق والملاعب وتم حظر التنقل بين المدن إلا للضرورة.

ويمنح القانون الجيش أيضا الحق في الحد من تحرك المواطنين في مجموعات كبيرة ويسمح باستخدام بيانات المواقع لدى مشغلي الهواتف المحمولة لاقتفاء أثر الخاضعين للحجر الصحي.

وقال راديف، وهو قائد سابق بالقوات الجوية، إن القيود ستزيد من القلق والإحساس بوجود أزمة بين المواطنين القلقين بالفعل إزاء افتقار بلغاريا للموارد الكافية للتعامل مع الفيروس، مضيفا أنه "لا يمكن الفوز في معركة تحت وطأة الخوف".

وصرح بأنه يدرك ضرورة أن تساعد القوات المسلحة المجتمع، لكن الآن يُعهد إليهم بسلطات استثنائية دون استشارة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويقتصر دور راديف إلى حد بعيد على رئاسة القوات المسلحة ونقض التشريعات وتوقيع المعاهدات الدولية وتغيير السفراء.

ولتجاوز النقض الذي استخدمه الرئيس، يتعين تصويت ما لا يقل عن 121 نائبا بالبرلمان، المؤلف من 240 مقعدا، ضد قرار الرئيس.

المصدر: رويترز