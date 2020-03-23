وزراء مالية G20 يبحثون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة سبل مكافحة "كورونا"

كشف جدول الأعمال المنشور لوزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة العشرين (G20) سيعقدون محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة غدا الاثنين.

وتأتي المحادثات التي من المقرر أن تبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش، في وقت تواجه فيه مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، ضغوطا لحل خلافاتها الداخلية واتخاذ إجراء منسق ضد انتشار فيروس كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا".

المصدر: رويترز