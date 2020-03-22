الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1071 حالة

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1071 حالة.

وقالت الوزارة إن من بين المصابين 18 شخصا بحالة حرجة و30 بحالة متوسطة، علما بأن 37 حالة تماثلت للشفاء.

إقرأ المزيد

وأظهرت البيانات الرسمية أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 314 مريضا من بينهم الحالات المتوسطة والحرجة، فيما يخضع 344 مريضا للعلاج المنزلي.

ويرقد في الفنادق التي أعدتها السلطات الإسرائيلية لاستقبال مصابي كورونا 97 حالة، فيما لا تزال الطواقم الطبية تدرس ملفات 278 لتوزيعها وفقا لحالتها السريرية وتطور مرحلة المرض.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إجراءات احترازية تقيد حركة المواطنين وتقلص رقعة الأنشطة في المحيط العام، وتفرض قيودا على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة 7 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعن تفاصيل الخطوة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه يسمح الخروج للتزود بالمنتجات الغذائية والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضافت في إرشاداتها أنه يسمح أيضا الذهاب إلى مكان العمل والخروج منه، "شريطة قدرة مكان العمل على الامتثال للأنظمة المقررة لهذا الغرض".

ودعت الوزارة إلى ضرورة الحرص على الابتعاد مسافة مترين بين الأشخاص قدر الإمكان، وألا يتجاوز عدد الركاب في السيارة الشخصية، الإثنين.

المصدر: وكالات