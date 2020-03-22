السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري راند بول يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن مكتب السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في أول تأكيد رسمي أن الوباء وصل إلى الكونغرس.

وأفاد المكتب الإعلامي لبول، العضو في مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي عن ولاية كينتاكي، في بيان نشر على حسابه في موقع "تويتر"، بأنه "خضع لفحص خاص بـCOVID-19 أعطى نتائج إيجابية".

He expects to be back in the Senate after his quarantine period ends and will continue to work for the people of Kentucky at this difficult time. Ten days ago, our D.C. office began operating remotely, hence virtually no staff has had contact with Senator Rand Paul. — Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020

وأضاف البيان أن السيناتور "يشعر نفسه جيدا ولا توجد أعراض لديه وتم فحصه كإجراء احترازي بسبب أنشطته المكثفة المتعلقة بالسفر والمشاركة في الفعاليات"، لافتا إلى أن بول "لم يكن على علم بوجود أي اتصال مباشر له مع أي شخص مصاب بالعدوى".

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وأضاف مكتب بول أنه "يتوقع أن يعود إلى مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة عزله الصحي، وسيواصل العمل من أجل مواطني كينتاكي في هذا الزمن الصعب".

وأوضح أن مكتب السيناتور بدأ العمل عن بعد منذ 10 أيام ولهذا السبب لم يكن أي من موظفيه على اتصال مباشر مع السيناتور.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بعد أن تجاوزت حصيلة المصابين فيها 38 ألف حالة بينها 396 وفاة.

المصدر: RT