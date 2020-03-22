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وزير الخارجية الإيطالي يستقبل شخصيا الأطباء العسكريين الروس

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وزير الخارجية الإيطالي يستقبل شخصيا الأطباء العسكريين الروس
Reuters Alberto Lingria
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو
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توجه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى مطار عسكري في ضواحي العاصمة روما، ليستقبل شخصيا طائرات روسية تنقل أطباء عسكريين ومعدات خاصة لمكافحة فيروس كورونا.

وكتب دي مايو على صفحته في "تويتر": أتوجه إلى (القاعدة) براتيكا-دي-ماري لأتابع شخصيا، بالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع وإدارة الدفاع المدني، وصول 9 طائرات من روسيا تنقل كميات جديدة من المعدات الصحية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أوضحت سابقا أن طائرة نقل عسكرية ستنقل إلى قاعدة "براتيكا-دي-ماري" التابعة لسلاح الجو الإيطالي والواقعة على مسافة 30 كلم جنوب غربي العاصمة روما، "الفريق الطليعي من الأطباء العسكريين المختصين بمكافحة الفيروسات والأوبئة، مع معدات مستحدثة خاصة بالتشخيص والتعقيم"، وذلك ضمن المساعدات الروسية المقدمة لإيطاليا في مكافحة وباء كورونا.

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أثناء مكالمة هاتفية معه، أمس السبت، استعداد موسكو لمساعدة إيطاليا في مواجهة وباء كورونا. 

المصدر: تاس

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