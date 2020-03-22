وزير الخارجية الإيطالي يستقبل شخصيا الأطباء العسكريين الروس

توجه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى مطار عسكري في ضواحي العاصمة روما، ليستقبل شخصيا طائرات روسية تنقل أطباء عسكريين ومعدات خاصة لمكافحة فيروس كورونا.

وكتب دي مايو على صفحته في "تويتر": أتوجه إلى (القاعدة) براتيكا-دي-ماري لأتابع شخصيا، بالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع وإدارة الدفاع المدني، وصول 9 طائرات من روسيا تنقل كميات جديدة من المعدات الصحية".

Nel pomeriggio sarò a Pratica di Mare per seguire da vicino, in stretto coordinamento con @MinisteroDifesa, @DPCgov e il commissario Arcuri, gli arrivi dei 9 voli provenienti dalla Russia che porteranno in Italia nuovi carichi di strumentazioni sanitarie. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 22, 2020

وكانت وزارة الدفاع الروسية أوضحت سابقا أن طائرة نقل عسكرية ستنقل إلى قاعدة "براتيكا-دي-ماري" التابعة لسلاح الجو الإيطالي والواقعة على مسافة 30 كلم جنوب غربي العاصمة روما، "الفريق الطليعي من الأطباء العسكريين المختصين بمكافحة الفيروسات والأوبئة، مع معدات مستحدثة خاصة بالتشخيص والتعقيم"، وذلك ضمن المساعدات الروسية المقدمة لإيطاليا في مكافحة وباء كورونا.

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أثناء مكالمة هاتفية معه، أمس السبت، استعداد موسكو لمساعدة إيطاليا في مواجهة وباء كورونا.

المصدر: تاس