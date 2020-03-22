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إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476

كورونا.. ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين

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كورونا.. ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين
Reuters
مطار فرانكفورت الألماني
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أعلنت ألمانيا اليوم الأحد، أنها ستحظر التجمعات لأكثر من شخصين خارج العمل لوقف تفشي فيروس كورونا، في وقت سجلت البلاد 2000 إصابة و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا، أرمين لاشيت اليوم الأحد إن ألمانيا ستحظر الاجتماعات العامة لأكثر من شخصين ما لم تكن معنية بالعمل على إبطاء انتشار الفيروس التاجي.

وقال لاشيت إن "الخطر يكمن في التفاعل الاجتماعي المباشر"، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية اتفقت على القواعد الأكثر صرامة.

وأعلنت سلطات الصحة الألمانية اليوم عن تسجيل 9 وفيات ونحو 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 18610، فيما بلغ عدد الوفيات 55.

المصدر: رويترز

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