الخطوط الجوية التركية توقف الرحلات الدولية وتبقي على خمس وجهات

أوقفت الخطوط الجوية التركية اليوم الأحد، كل الرحلات الدولية، مبقية فقط على خمس وجهات.

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وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، إن الشركة ستوقف كل رحلاتها الدولية اعتبارا من 27 مارس ما عدا تلك المتجهة إلى هونغ كونغ وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكتب إكشي على "تويتر"، "بالرغم من أنها ستتراجع، ستتواصل رحلاتنا الداخلية".

وأفاد رئيس مجلس الإدارة، في مقابلة بثها تلفزيون "سي إن إن ترك"، إنه تقرر منع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.

هذا وقد أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، السبت، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 21، والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.

وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 307 آلاف مصاب، فيما توفي حتى الآن 13048 شخصا.

المصدر: وكالات