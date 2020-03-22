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إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476

تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا الإيطالية خلال يوم

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تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا الإيطالية خلال يوم
Reuters Daniele Mascolo
دورية في أحد شوارع مدينة ميلانو في منطقة لومبارديا الإيطالية
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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر، اليوم الأحد.

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وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.

ويمكن الحديث عن تراجع نسبي في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المنطقة، وهي أكثر مناطق إيطاليا تضررا من الوباء، فقد جرى تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة في لومبارديا، أمس السبت، و350 الجمعة الماضية.

المصدر: رويترز

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