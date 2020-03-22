تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا الإيطالية خلال يوم

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر، اليوم الأحد.

إقرأ المزيد

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.

ويمكن الحديث عن تراجع نسبي في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المنطقة، وهي أكثر مناطق إيطاليا تضررا من الوباء، فقد جرى تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة في لومبارديا، أمس السبت، و350 الجمعة الماضية.

المصدر: رويترز