شاهد بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تهدد وتتوعد سكان تل أبيب بسبب كورونا

ناشدت الشرطة الإسرائيلية المواطنين خلال تواجدهم في المنتزهات بتل أبيب العودة إلى بيوتهم، مشددة على أنها ستحرر مخالفات لكل من لا يحترم الحجر الصحي.

ونشر مدونون ونشطاء مقطع فيديو وثق دورية للأمن الإسرائيلي وهي تدعو المتواجديدن في الطريق العام إلى الرجوع إلى منازلهم.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة حررت عشرات المخالفات وأغلقت العديد من المحلات التجارية.

وقالت وسائل الإعلام إن السلطات أجرت حتى الآن أكثر من 14000 زيارة لأشخاص في العزل المنزلي، وتم تحرير 42 مخالفة، معظمها لأشخاص خالفوا التعليمات وقاموا بالتجمهر مخالفين للقوانين.

وتم إصدار أوامر إغلاق لـ 18 محل تجاري انتهكت التعليمات بشكل صارخ.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية