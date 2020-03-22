تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في أفغانستان

أفادت السلطات الصحية الأفغانية بتسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مبينة أن المتوفي فارق الحياة منذ 3 أيام، لكن لم يتم في حينه رصد إصابته بالعدوى.

وأوضحت الوزارة أن الرجل توفي منذ 3 أيام في ولاية بلخ، بينما أكدت إدارة الصحة المحلية أنه خضع لفحص خاص بالفيروس وهو لا يزال على قيد الحياة، لكن النتائج جاءت اليوم فقط وهي إيجابية.

وهذا التقرير يأتي بعد ساعات عدة من إعلان وزارة الصحة أن رجلا في مستشفى مدينة هراة ويشتبه بإصابته بالفيروس، توفي الأحد بعد تدهور حالته، مما قد يكون ثاني حالة وفاة مسجلة في البلاد.

وحتى اليوم الأحد سجلت في أفغانستان 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي بدأ انتشاره من الصين في ديسمبر 2019 وصنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما.

المصدر: طلوع نيوز + وكالات