الجيش الإيراني: كورونا لم يؤثر على قدرتنا الدفاعية ولا إصابات بصفوفنا

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، الأحد، إن تفشي فيروس كورونا لم يؤثر سلبا على مهام الجيش في الحفاظ على القدرات الدفاعية للبلاد وأمنها.

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وأكد أن الوضع الأمني في إيران "جيد للغاية"، كاشفا أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في معسكرات الجيش الإيراني حتى الساعة.

ولفت سياري إلى أنه رغم أن المهمة الرئيسية للجيش تتمثل في الدفاع عن البلاد، لكنه وضع إمكانياته العلاجية ومستشفياته في خدمة الشعب، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية ومتنقلة عدة لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.

المصدر: فارس