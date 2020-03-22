واشنطن "مستاءة" من إفراج فرنسا عن الإيراني روح الله نجاد

أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن "استياء" واشنطن من قرار فرنسا بالإفراج عن المواطن الإيراني، جلال روح الله نجاد.

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ووصفت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قرار باريس بـ "أحادي الجانب"، على الرغم من أنه اتخذ في إطار تبادل سجناء بين فرنسا وإيران.

وقالت أورتاغوس إن "الولايات المتحدة تعرب عن بالغ استيائها إزاء قرار فرنسا أحادي الجانب إطلاق سراح المواطن الإيراني المسجون، جلال روح الله نجاد. كانت الولايات المتحدة تطلب تسليم روح الله نجاد، ولدى الولايات المتحدة اتهامات عدة وجهت ضده، تتصل بتصدير معدات مخصصة للاستخدام العسكري بطريقة غير قانونية في انتهاك العقوبات الأمريكية".

وتابعت المسؤولة الدبلوماسية الأمريكية: "من دواعي الأسف أن فرنسا لم تمتثل في هذه الحالة لالتزاماتها التعاقدية ولم تسمح بتحقيق العدالة".

وسابقا أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن باريس وطهران قررتا تبادل السجناء، حيث أفرجت السلطات الفرنسية عن المهندس الإيراني، جلال روح الله نجاد، بعد أكثر من عام من اعتقاله بتهمة الالتفاف على عقوبات الأمريكية.

بدورها، أطلقت إيران سراح الفرنسي رولان مارشال، الباحث بمعهد الدراسات السياسية في باريس، الذي اعتقلته السلطات الإيرانية في العام 2019 بتهمة تهديده الأمن القومي الإيراني.

ولا تزال باحثة أخرى في المعهد ذاته، فريبا عدلخاه، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية محبوسة في إيران.

المصدر: نوفوستي