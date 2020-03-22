"أطباء بلا حدود" تقيم مركزا لعلاج الإصابات الحرجة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، أنها تعمل على إقامة مركز طارئ لعلاج المصابين بشكل حرج بفيروس كورونا في إيران، بسعة نحو 50 سريرا، حيث أرسلت إليها معدات للعناية المركزة.

إقرأ المزيد

وأكدت المنظمة الطبية الخيرية الفرنسية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن "حجم وباء عدوى فيروس كورونا COVID-19 في إيران مقلق جدا".

وأفادت في هذا السياق بأن طاقما مكونا من 9 أعضاء في "أطباء بلا حدود" من فريق الرعاية المركزة سيعملون في المركز الذي تجري إقامته في مستشفى "أمين" بمحافظة أصفهان بوسط البلاد، حيث يتم علاج مرضى تعتبر حالاتهم حرجة.

وأفادت المنظمة بأنها أرسلت معدات طبية للعناية المركزة في المركز، الذي سيكون قادرا على استقبال 50 شخصا بشكل متزامن، مشيرة إلى أن الطاقم الذي سيعمل في الموقع سيساعد الأطباء المحليين في استخدام هذه الأجهزة.

وتعاني إيران من أسوأ تفش لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، فيما تعتبر رابع دولة عالميا من حيث عدد الوفيات بالوباء، الذي قتل في البلاد 1685 شخصا حتى هذه اللحظة.

وتساهم فرنسا في حزمة مساعدات طبية لإيران بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا في ظل إشارات على أن التصدي العالمي لمكافحة فيروس كورونا قد يساعد في تخفيف بعض التوترات الدبلوماسية.

وفي الأيام القليلة الماضية أفرجت إيران عن أكاديمي فرنسي في تبادل للسجناء شمل أيضا إطلاق سراح مهندس إيراني كانت تحتجزه فرنسا.

المصدر: وكالات