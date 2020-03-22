سوائل المخللات "سلاح شعبي" ضد كورونا في تركيا

نشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية يوم الأحد، مقالا تحدثت فيه عن "سلاح شعبي" يستخدمه الأتراك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن بائعي المخللات في قضاء "تشوبوك" بولاية أنقرة في تركيا، يوزعون المحاليل المائية التي تحفظ بها المخللات، على سكان المنطقة مجانا، لـ"دورها في تقوية جهاز المناعة"، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشهد القضاء الشهير بإنتاج المخللات، إقبالا كثيفا من قبل الراغبين في شرائها مع المحاليل الحافظة لها، لاعتقادهم بـ"فوائدها الكبيرة على صحة الإنسان، بما في ذلك تقوية جهاز المناعة ضد مختلف أنواع الفيروسات".

وقال بائع المخللات حسن حسين بينلي، إنه "من الضروري تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، من أجل التصدي لفيروس كورونا"، موضحا أن مبيعاتهم ارتفعت مؤخرا، وأنهم يقومون بتوزيع سوائل المخللات على القادمين إلى المنطقة مجانا.

وفي الوقت نفسه، نوهت وكالة "الأناضول" إلى أن الأطباء لا يتفقون مع هذا الرأي، مؤكدين أنه "من الأخطاء الشائعة الاعتقاد السائد بأن الإكثار من تناول المخللات يقوي جهاز المناعة ويقي من الأمراض، والصواب أن المخللات المصنوعة في المنزل تقوي الجهاز المناعي قليلا بفضل ما تحتويه من بروبيوتيك (معززات حيوية)، إلا أن الإسراف في تناولها يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الملح مما يسبب خللا في توازن السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم".

جدير بالذكر أنه وحتى ظهر الأحد، أصيب أكثر من 308 آلاف شخص بكورونا حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى 95838 شخصا.

المصدر: الأناضول