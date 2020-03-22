 
مباشر

إغلاق عام في أستراليا والإصابات بكورونا تتجاوز الألف

أخبار العالم

إغلاق عام في أستراليا والإصابات بكورونا تتجاوز الألف
Reuters
أستراليا.. الإصابات تتجاوز الألف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhsl

أصدرت أستراليا اليوم الأحد، أوامر بإغلاق واسع النطاق للشركات والأعمال لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، بعدما تجاوز عدد الإصابات في البلاد الألف.

إقرأ المزيد
شواطئ مزدحمة في أستراليا وسط انتشار فيروس كورونا
شواطئ مزدحمة في أستراليا وسط انتشار فيروس كورونا

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون العديد من أماكن ومناطق الأعمال بما يشمل الحانات والملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي بالإغلاق اعتبارا من منتصف نهار الاثنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن تجاهل الكثيرون التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.

وقال موريسون في خطاب للأمة "أشعر بأسف عميق لأن هؤلاء العاملين وأصحاب تلك الأعمال سيتأثرون بهذا القرار وسيعانون من الصعوبات الاقتصادية التي سيواجهونها بلا شك الآن".

وأضاف أن أعمال المطاعم والمقاهي وتقديم الأغذية ستقتصر على توصيل الطلبات فقط.

وكان موريسون قال في وقت سابق إن الحكومة ستضح 66.4 مليار دولار أسترالي (38.50 مليار دولار أمريكي) في إطار ثاني حزمة تحفيزية لحماية البلاد من التبعات المالية لفيروس كورونا.

وبعد انتشار اتسم بالبطء النسبي ارتفع عدد الإصابات بسرعة في أستراليا مع تأكيد 1098 حالة حتى اليوم الأحد وسبع حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا