مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث، منوها بأنه لايصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبيرعلى فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول أن الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي مؤكدا على ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.

وذكرت المنظمة، أن 32 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في مختلف دول العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: وكالات