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مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث

أخبار العالم

مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث
Reuters
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قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث، منوها بأنه لايصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبيرعلى فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول أن الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي مؤكدا على ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

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منظمة الصحة العالمية: إصابة 266 ألف شخص ووفاة أكثر من 11 ألفا جراء فيروس كورونا عبر العالم
منظمة الصحة العالمية: إصابة 266 ألف شخص ووفاة أكثر من 11 ألفا جراء فيروس كورونا عبر العالم

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.

وذكرت المنظمة، أن 32 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في مختلف دول العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: وكالات 

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