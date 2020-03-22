تقرير أمريكي يتحدث عن مواجهة وباء كورونا مذكرا بتوصيات النبي محمد

مثلت النظافة والحجر الصحي وملازمة البيوت أهم ثلاثة إجراءات يجري اتخاذها حاليا لمواجهة وباء كورونا في العالم، وتطرقت مجلة أمريكية إلى هذه الإجراءات وذكّرت بالدعوة إليها قبل 14 قرنا.

وتساءلت مجلة "newsweek" الأمريكية في تقرير بعنوان "هل يمكن لقوة الصلاة وحدها إيقاف وباء مثل كورونا؟ حتى الرسول محمد كان له رأي آخر".

واستشهدت المجلة بتوصيات النبي محمد في مواجهة الأوبئة وبحديث له يوصي بعدم دخول أرض حل فيها الوباء، أو الخروج منها، وهو ما بات يسمى حاليا بـ"الحجر الصحي"، كما استشهدت بحديث الرسول: "إذا سمعتم به (الطاعون) بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه".

كذلك لفتت الصحيفة إلى تعاليم النبي محمد حول النظافة وما يدعو إليه الآن المختصون والخبراء في المجال الصحي، حيث يوصون بالحفاظ على النظافة لمنع انتشار الفيروس عن طريق العدوى.

تجدر الإشارة أن منظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية للدول، أصدرت تعليمات بالحفاظ الدائم على النظافة وغسل الأيدي، للقضاء على الفيروسات التي قد تعلق باليدين، وأوصتهم بالبقاء داخل المنازل، وتم في بعض الدول عزل المدن عن بعضها، في إطار تدابير مكافحة كورونا.

ويتضح من عنوان تقرير المجلة الأمريكية، أنه ينبغي عدم مواجهة الأمراض مثل كورونا، بالاقتصار على الدعاء والصلاة، بل ينبغي الأخذ بالأسباب، مستشهدة بوصايا النبي محمد.

المصدر: newsweek