الخطوط التركية: توقف 85% من الطائرات بسبب فيروس كورونا

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إن 85% من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة حاليا، بعد أن حظرت تركيا الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلدا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إلكر أيجي، في مقابلة بثها تلفزيون "سي.إن.إن تُرك"، اليوم الأحد، إنه تقرر منع من تزيد أعمارهم على 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة أمس السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.

هذا وقد أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، امس السبت، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 21، والإصابات إلى 947 ، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تم إجراء تحليل لـ 2953 شخصا أظهر إصابة 277 منهم بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، فيما فقدنا 12 مسنا مريضا".

وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 307 آلاف مصاب، فيما توفي حتى الآن 13048 شخصا.

المصدر: رويترز