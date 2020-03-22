أستراليا تدرس اتخاذ خطوات صارمة للحد من تفشي "كورونا"

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الحكومة ستضح 66.4 مليار دولار أسترالي(38.50 مليار دولار أمريكي) في إطار ثاني حزمة تحفيزية لحماية البلاد من التبعات المالية لفيروس كورونا.

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وقال موريسون اليوم الأحد: "الحكومة ستساعد في تقديم ضمانات لديون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وستزيد إعانات البطالة مع اضطرار بعض الشركات لتسريح موظفيها".

وتابع قائلا: "الإجراءات التي سنبحثها الليلة تعني أن حكام الولايات قد يضطرون لاتخاذ إجراءات صارمة لفرض تطبيق التباعد الاجتماعي، ولا سيما في مناطق التفشي، بشكل أشد مما عليه الحال الآن".

وأضاف موريسون أن الولايات والمناطق ستبدأ في دراسة اتخاذ إجراءات صارمة لفرض تطبيق التباعد الاجتماعي في سياسة ستناقشها الحكومة المحافظة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتتزامن الاجراءات التحفيزية الجديدة مع تعهد الحكومة بفرض تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد أن تجاهل كثيرون في أستراليا على ما يبدو تحذيرات صحية وذهبوا بأعداد كبيرة إلى الحانات والشواطئ، وسط موجة خريفية حارة.

وسجلت أستراليا حتى الآن سبع حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و1098 حالة إصابة بالفيروس.

وأغلقت السلطات المحلية معظم الشواطئ الرئيسية في سيدني اليوم الأحد لتفريق التجمعات.

وعلى الرغم من أن أستراليا وجارتها نيوزيلندا طبقتا إجراءات واسعة النطاق للحد من انتشار الفيروس، ما زالت غالبية المدارس مفتوحة، كما أن هذه السياسات تعد بشكل عام أقل صرامة مما تم فرضه في مناطق بأوروبا وأمريكا الشمالية التي شهدت معدلات إصابة أعلى وفرضت إغلاقا للبلاد.

المصدر: وكالات