نتنياهو: ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اقترب من التوصل لاتفاق على اقتسام السلطة مع خصومه السياسيين المنتمين للوسط، ولكنهم نفوا بسرعة ذلك.

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وأضاف نتنياهو أن الهدف هو تشكيل حكومة تستطيع التصدي لأزمة فيروس كورونا وإنهاء المأزق السياسي غير المسبوق الذي شهد إجراء ثلاثة انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة خلال أقل من سنة، منوها بأنه سيرأس الحكومة 18 شهرا بعدها يتولى الجنرال السابق بيني غانتس رئاستها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة 12 الإخبارية:" تم الاتفاق على كل التفاصيل .. سأترك (المنصب) في الموعد الذي نقرره، لن تكون هناك ألاعيب. ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل".

من جهته شكك تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس في صدق عرض نتنياهو.

وقال غانتس على "تويتر"، إن نتنياهو، وأي شخص يريد الوحدة، يتعين عليه ألا يقدم إنذارات ويستخدم تسريبات جزئية، وبالتأكيد ألا يضر بالديمقراطية أو المواطنين ولا يشل البرلمان.

ويتهم منتقدو نتنياهو بأنه يقوض الديمقراطية في الوقت الذي يقود معركة البلاد ضد كورونا.

المصدر: رويترز