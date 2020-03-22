تسجيل 4 حالات وفاة بـ"كورونا" في بنما وكولومبيا

أعلنت كولومبييا اليوم الأحد عن أول حالة وفاة نتيجة فيروس "كورونا" في الوقت الذي يواصل فيه هذا المرض انتشاره في شتى أنحاء العالم.

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وقالت وزارة الصحة الكولومبية إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية.

وأضافت الوزارة أن هذا الرجل نقل في الرابع من مارس سائحين إيطاليين في سيارته، وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين وكان يعالج من الضغط والسكري، وعولج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام.

وأضاف البيان أن اختبارين لكشف فيروس كورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس، ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة.

وأظهرت الاختبارات اللاحقة إصابة شقيقته بالفيروس، وهي طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة.

وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.

من حهتها قالت السلطات الصحية في بنما إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى ثلاثة.

وتأكدت إصابة 245 شخصا بالفيروس في بنما حتى يوم السبت، ارتفاعا من 200 يوم الجمعة، حسبما قالت لورديس مورينو المديرة العامة لعلم الأوبئة في البلاد.

في سياق متصل أعلنت السلفادور حظر التجول لمدة 30 يوما لمواجهة كورونا.

المصدر: وكالات