جونسون يرد على رسالة مؤثرة من طفلة: ألغيت عيد ميلادي مرتين بسبب كورونا (صور)

في خضم المعركة التي يقودها ضد أكبر أزمة في بريطانيا منذ الحرب العالمية 2، وجد بوريس جونسون الوقت للرد على رسالة طفلة تحدثت فيها عن إلغائها حفل عيد ميلادها مرتين بسبب كورونا.

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الرسالة الموقعة باسم "جوزفين"، والتي قالت فيها إنها في السابعة من عمرها وتعيش في مدينة ستوبنغتون في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا، انتشرت على الإنترنت بشكل كبير، بعد يوم واحد من إغلاق جميع المدارس في المملكة أبوابها حتى إشعار آخر.

وكتبت الفتاة لجونسون قائلة إنها في يوم عيد ميلادها بقيت في المنزل لأنه طلب ذلك، مضيفة: "أعتقد أن أمي وأبي قد يضطران لإلغاء حفلة عيدي، ولكنني لا أمانع لأن الجميع سيكونون على ما يرام".

وتابعت: "الرجاء مواصلة العمل بجد لإبقائنا جميعا على ما يرام". وختمت رسالتها بسؤاله "هل تغسل يديك بانتظام؟".

وتم تداول الرسالة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل نشطاء مع كلماتها فدشنوا وسم #BelikeJosephine، لتشجيع الناس على اتباع نفس سلوك الفتاة وأن يكونوا أكثر مسؤولية تجاه الوضع، خاصة أن الآلاف من الناس اخترقوا إرشادات الصحة العامة ليلة الجمعة للتمتع بالكحول قبل إغلاق جميع الحانات.

وعلى الرغم من الضغوط العالمية الأخرى التي يواجهها، كتب جونسون ردا للفتاة بخط يده بالحبر الأزرق، أخبرها فيه أنه: "سعيد لسماع أنك تجلسين في المنزل، على الرغم من أنني آسف لسماع خبر إلغائك حفلتك".

Josephine sets a great example to us all by postponing her birthday party until we have sent coronavirus packing.



Together we can beat this. In the meantime let's all wish her happy birthday (twice) whilst washing our hands. #BeLikeJosephine#StayHomeSaveLiveshttps://t.co/xmDOw60hhVpic.twitter.com/yl7uxe9lhh — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 21, 2020

وأضاف: "علينا جميعا القيام بواجبنا لحماية الصحة الوطنية، وإنقاذ الأرواح، وهذا بالضبط ما فعلته، أحسنت! أنت مثال رائع".

وتابع جونسون: "نحن نعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الناس، وإذا عملنا معا يمكننا التخلص من الفيروس، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك بالتأكيد إقامة حفلة مع أصدقائك! "

وأجاب رئيس الوزراء البريطاني على سؤال الفتاة حول ما إذا كان يغسل يديه قائلا: "أغسل يدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية: وهو الوقت المستغرق لغناء عيد ميلاد سعيد مرتين!"

وقام جونسون بالتغريد على صفحته في "تويتر" بصورة الرسالة مع تعليق: "تقدم جوزفين مثالا رائعا لنا جميعا بتأجيل حفل عيد ميلادها حتى نتخلص من الفيروسات التاجية".

وأضاف: "معا يمكننا التغلب على هذا. في هذه الأثناء، دعونا جميعا نتمنى عيد ميلادها السعيد (مرتين) أثناء غسل أيدينا".

المصدر: ديلي ميل