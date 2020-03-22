صحيفة فرنسية: تهديدات ماكرون دفعت جونسون للتحرك بجدية ضد "كورونا"

قالت صحيفة "لوباريزيان" إن الرئيس إيمانويل ماكرون هدد بإغلاق الحدود مع بريطانيا إذا تقاعس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر في مكتب ماكرون أن قرار جونسون إغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع للمرض، جاء بعد أن وجه له الرئيس الفرنسي ماكرون إنذارا يوم الجمعة الماضي، هدد فيه بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ لندن إجراءات جديدة أكثر صرامة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الأليزيه قوله: "اضطررنا لتهديده (جونسون) بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر".

ولم يصدر مكتب ماكرون وكذلك مكتب جونسون أي تعليق حول هذا التقرير.

وكان جونسون قد أمر يوم الجمعة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع للمرض، وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى إغلاق حدودها.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تتحرك بناء على إرشادات مستشاريها الطبيين، مع تعزيز جهودها للحد من تفشي المرض.

وأمر ماكرون بفرض قيود صارمة على تنقل الناس في فرنسا يوم الاثنين الماضي، كما تم إغلاق كل المطاعم والحانات والمدراس في شتى أنحاء فرنسا.

وأمرت الحكومة الفرنسية الناس بأن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا لشراء مستلزماتهم من السلع أو الذهاب للعمل في الرعاية الطبية.

وحث ماكرون أيضا على أن تغلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حدودها الخارجية.

المصدر: رويترز