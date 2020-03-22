نائب الرئيس الأمريكي وزوجته غير مصابين بـ"كورونا"

أعلن البيت الأبيض في بيان مساء أمس السبت، أن نتائج اختبار فيروس كورونا لمايك بينس، نائب الرئيس، وزوجته كارين بينس، سلبية (يعني غير مصابين)، بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بمكتبه.

وقال بينس في وقت سابق إنه سيجري وزوجته فحصا للكشف عن فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه بالفيروس.

وأعلنت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي، كيتي ميلر، يوم الجمعة الماضي، التأكد من إصابة أحد مساعدي بينس بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوص الطبية.

ويقود بينس، بتكليف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

هذا وكان الرئيس ترامب قد خضع لفحص طبي الأسبوع الماضي بعد لقاءه وفدا برازيليا في البيت الأبيض ثبت بعد ذلك إصابة مساعد الرئيس البرازيلي بالمرض.

وبعد تسجيل آلاف الإصابات قررت ولايتي نيويورك وكاليفورنيا اللتان تعدّان الشريان الاقتصادي للبلاد، وقف كل الأنشطة غير الأساسية ومنع التجمعات، ويشمل ذلك مدينتَي نيويورك ولوس انجلوس ومنطقة سيليكون فالي، التي يقطن فيها نحو 60 مليون شخص.

المصدر: وكالات