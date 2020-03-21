شركة أمريكية تبدأ الأسبوع المقبل توريد فحوصها السريعة الخاصة بكورونا

ذكرت شركة Cepheid الأمريكية المختصة في إنتاج المعدات الطبية أنها حصلت على ترخيص عاجل من هيئة الدواء والغذاء يسمح باستخدام فحوصات سريعة خاصة بفيروس كورونا من صنعها.

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وأوضحت الشركة، في بيان صحفي صدر عنها السبت، أن هذا الفحص يمكن تشغيله على 23 ألف جهاز أوتوماتيكي تصنعها Cepheid وتتوفر لدى كثير من دول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن التحليل الجزيئي المستخدم في فحوصها تعطي النتيجة بعد 45 دقيقة، بينما يتطلب تحديد نتائج الفحوصات الأخرى التي تستخدم في الولايات المتحدة مدة أطول قد يصل إلى عدة أيام.

وتستعد الشركة لبدء عمليات توريد الفحوصات إلى المؤسسات الطبية في الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أنها جاهزة حاليا لتزويد المستشفيات بنحو 5 آلاف جهاز لإجراء التحاليل، لكنها لم توضح عدد الأشخاص الذين يمكنهم الخضوع لهذه الفحوصات حاليا.

Cepheid Receives Emergency Use Authorization from FDA for Rapid SARS-CoV-2 Test: First Rapid, Point-of-Care and Near-Patient Molecular Test for Detection of Virus that Causes COVID-19 https://t.co/w0NJxcvSv5 — Cepheid (@CepheidNews) March 21, 2020

وواجهت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية مشاكل كبيرة في رصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب النقص في الفحوصات الضرورية، حيث أجريت التحاليل فقط على الحالات الحرجة أو تلك التي تم التأكد من أنها احتكت بالإصابات المسجلة.

وحتى اليوم السبت سجلت في الولايات المتحدة نحو 25 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 290 وفاة.

المصدر: وكالات