الشرطة البريطانية تتهم رجلا بإنتاج دواء مزيف لعلاج كورونا ومحاولة بيعه في الخارج

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت، إنها اتهمت رجلا بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كورونا المستجد ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاما)، من وست ساسكس في جنوب إنجلترا، يوم الجمعة واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

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ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل.

وجاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس أنجلوس طردا في 18 مارس تم إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

المصدر: رويترز