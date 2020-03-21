تسجيل 12 وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أفادت السلطات التركية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 12 وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، استمرارا لتدهور أزمة عدوى "COVID-19" في البلاد.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في بيان مقتضب نشره عبر "تويتر"، إن الجهات الطبية أجرت خلال اليوم الماضي 2953 فحصا جديدا خاصا بفيروس كورونا في البلاد، أعطت 277 منها نتائج إيجابية.

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020

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وأشار قوجة إلى أن الحصيلة العامة للإصابات بالعدوى ارتفعت بالتالي إلى نقطة 947 حالة بعد أن كانت عند مستوى 670 مساء أمس الجمعة.

كما ذكر أن 12 مريضا جراء الإصابة بفيروس كورونا فقدوا الحياة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 21 حالة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة إبلاغ كل المسنين في البلاد بقواعد حظر التجول الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في إطار إجراءات مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن خطر الوفاة مرتبط بشكل مباشر مع كبر سن المسنين.

المصدر: RT