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الصحة التركية تستعرض أجهزة تستطيع تشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة (صور)

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الصحة التركية تستعرض أجهزة تستطيع تشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة (صور)
Reuters NIAID-RML
فيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"
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أكدت وزارة الصحة التركية أنها بدأت في استخدام أجهزة يمكنها تشخيص فيروس كورونا المستجد في غضون 15 دقيقة فقط.

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ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد أجرت وزارة الصحة، اليوم السبت، عرضا تعريفيا حول أدوات مختبرية تستطيع تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة.

وأفادت الوكالة بأن وزارة الصحة بدأت توسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات التركية.

وقالت الدكتورة ياسمين جوشقون، المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة، إن الكشف السريع عن فيروس كورونا يشكل أهمية كبيرة لعزل المشتبه في إصابته عن الآخرين في حال كانت نتيجة تحليل عينته إيجابية.

الصحة التركية تستعرض أجهزة تستطيع تشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة (صور)
aa.com.tr
الصحة التركية تستعرض أجهزة تستطيع تشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة (صور)
aa.com.tr

وأوضحت جوشقون أن الجهاز يعطي نتائج دقيقة، مبينة أن الطاقم الطبي يأخذ عينة من أنف أو من فم الشخص المشتبه في إصابته، ومن ثم يتم مزجها بمحلول خاص ثم تعرض على جهاز يكشف إن كان مصابا أم لا.

وحتى مساء السبت سجلت في أراضي تركيا 670 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية وباء عاما، بما في ذلك 9 وفيات.

المصدر: الأناضول + وكالات

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