نائب الرئيس الأمريكي: أنا وزوجتي سنخضع لفحص فيروس كورونا

قال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إنه وزوجته سيجريان فحصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في وقت لاحق السبت بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه بالفيروس.

وقال بينس في إفادة صحفية في البيت الأبيض "طبيب البيت الأبيض أشار إلى أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأنني تعرضت للفيروس وأنه لا توجد حاجة لإخضاعي للكشف".

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وأضاف "بالنظر إلى موقعي كنائب للرئيس وقائد لمهمة البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي للكشف في وقت لاحق اليوم".

ويوم الجمعة، أعلنت كيتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن أحد مساعديه مصاب بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أظهرت فحوص طبية أجراها.

وأكدت ميلر أن المساعد لم يكن على اتصال مباشر بالرئيس ترامب أو بنائبه بينس، ويأتي هذا الإعلان بينما يدخل نحو ستين مليون شخص حجرا صحيا فرضته سلطات ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.

وقالت المتحدثة باسم بينس: "لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بينس كانا على اتصال وثيق به"، علما أن بينس مكلف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن عددا من أعضاء فريق ترامب يخضعون للحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بفيروس كورونا.

وقد أعلن ترامب يوم السبت أنه خضع للفحص الذي جاءت نتيجته سلبية، بعد رفض للكشف عن إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

المصدر: وكالات